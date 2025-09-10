Fransa Yeni Başbakan Lecornu Görevde

YENİ BAŞBAKAN ATAMASI

Fransa’da hükümetin düşmesinin ardından Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, yeni başbakan olarak Sebastien Lecornu’yu atadı. Lecornu, Başbakanlık konutu Matignon’da düzenlenen bir törende François Bayrou’dan görevi devraldı. Bayrou hükümeti, parlamentoda güvenoyu alamayarak düşmesiyle Fransa’da yeni bir dönemin başlangıcı oldu. Eski Savunma Bakanı Lecornu, Başbakanlık görevini devralırken, ülkenin siyasi ve toplumsal krizi ile ilgili önemli açıklamalar yaptı.

SİYASİ VE TOPLUMSAL KRİZ VURGUSU

Lecornu, törende yaptığı konuşmada Fransa’nın mevcut koşullarını ele aldı. “Büyük konuşmalar yapmayacağım. İstikrarsızlık bize alçakgönüllülük gerektiriyor. Değişim şart. Bu değişim yalnızca biçimde ya da yöntemde değil, esaslarda da olmalı.” diyen yeni başbakan, siyasi partiler ve sendikalarla görüşmelere başlayacağını belirtti. Ayrıca, Fransız halkına kapsamlı bir plan sunacağını da açıkladı. Törende, ülke genelinde düzenlenen protestoların gölgesinde, Lecornu son sözlerini “Fransız halkına şunu söylemek istiyorum: Başaracağız” şeklinde tamamladı.

VEDA MESAJI VE OYLAMA SONUCU

Görevi devreden eski Başbakan François Bayrou, yeni hükümete her türlü desteği vereceğini belirtti ve “Ülkemizin sürekli bölünme ve şiddet içinde kalacağına inanmıyorum. Gerçeklerle yüzleşen, yeni bir gelecek inşa etmeliyiz.” ifadelerini kullandı. Bayrou hükümeti, 8 Eylül’de Ulusal Meclis’te düzenlenen güven oylamasında 364 milletvekili tarafından aleyhine oy kullanılarak düşmüştü. Oylamada, 194 milletvekili Bayrou hükümeti lehinde oy vermiş, 15 milletvekili ise çekimser kalmıştı. Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, görev süresi dolan Savunma Bakanı Sebastien Lecornu’yu yeni başbakan olarak atadı.