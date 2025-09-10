Fransa Yeni Başbakanına Kavuştu

AVRUPA’DAKİ SİYASİ KRİZİN YENİ YÜZÜ

Fransa, kamu borçları ve 2026 bütçesi konusundaki siyasi krizle sarsılmaya devam ederken, Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron’un atadığı yeni Başbakan Sebastien Lecornu, resmi görevi François Bayrou’dan devraldı. Başbakanlığın merkezinde gerçekleşen devir teslim töreninde Lecornu, ülkenin geçirdiği zorlu dönemin “tevazu” gerektirdiğini belirterek, muhalefet ve sendikalarla diyalog kurma niyetini dile getirdi.

TEVAZU VE İŞ BİRLİĞİNE DAVET

Sebastien Lecornu için düzenlenen tören, mevcut gergin siyasi ortamın altında gerçekleşti. Hükümetin 8 Eylül’deki güven oylamasında başarısızlığı ile düşen merkez sağcı François Bayrou, görevini devrederken yapıcı bir yaklaşım sergiledi. Bayrou, “Hükümete yardım etmek için ben ve ekibim elimizden geleni yapacağız” diye Lecornu’ya destek olacağına dair söz verdi. Ayrıca, Fransa’nın kalıcı bir bölünme ve şiddet ortamında kalmayacağına inandığını vurgulayan Bayrou, bu durumun ülkenin geleceği için bir engel olduğunu belirtti.

KONUŞMASINDA TEŞEKKÜR ETTİ

Yeni Başbakan Lecornu, Cumhurbaşkanı Macron’un kendisine atadığı görev için, selefine cesaretli tutumu ve yardım teklifindeki nezaketi için teşekkür etti. Kısa bir konuşma yapan Lecornu, “İçinde bulunduğumuz bu istikrarsızlık ve siyasi kriz tevazu gerektiriyor.” açıklamasında bulundu. Lecornu, muhalefetle iş birliği yapmak konusunda daha ciddi ve yaratıcı bir yaklaşım sergileyeceklerini, önümüzdeki günlerde farklı siyasi partiler ve sendika liderleriyle bir araya geleceğini ifade etti.

2026 BÜTÇESİ SORUNU VE HÜKÜMET KAYBI

Fransa, yeni bir başbakana geçiş sürecini kamu borçları sorunuyla başlatmıştı. 2026 bütçe görüşmeleri sırasında ortaya çıkan kriz, François Bayrou hükümetinin 43 milyar avro tutarında tasarruf sağlamak amacıyla bazı resmi tatilleri kaldırmayı önerdiği bütçe paketi ile başlamıştı. Ancak bu öneri, geniş bir kamu tepkisiyle karşılaştı. Bayrou, muhalefetle yaşanan sert anlaşmazlıklar sonrası, sorunlu bütçenin görüşmelerine gitmeden önce hükümeti güven oylamasına sunmaya karar verdi. 8 Eylül’deki oylamada hükümeti güvenoyu alamayarak düşmesi ile sona erdi.

FRANSA’NIN GENÇ BAŞBAKANI SEBASTİEN LECORNU

Düşen hükümette Savunma Bakanı olarak görev almış olan 1986 doğumlu Sebastien Lecornu, Fransa siyasetinin genç temsilcileri arasında değerlendiriliyor. Siyasi kariyerine 19 yaşında milletvekili yardımcısı olarak başlayan Lecornu, Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron’un 2017’de iktidara gelmesinden bu yana çeşitli bakanlıklarda aktif bir şekilde görev yapıyor.