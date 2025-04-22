Fransa, Yeni Kaledonya’dan Tazminat Alacak

HÜKÜMET TAZMİNAT ÖDEMESİNE MAHKUM OLDU

Fransa’nın Hint Pasifik bölgesindeki Yeni Kaledonya, sürücü belgelerinde ada bayrağının kullanılması nedeniyle Fransız devletine tazminat ödemeye mahkum oldu. Ulusal basında yayımlanan haberlere göre, Paris Temyiz Mahkemesi, 6 Şubat 2025 tarihinde Yeni Kaledonya’daki sürücü belgelerinde ada bayrağının yer almasının yasa dışı olduğuna dair Noumea İdari Mahkemesi’nin kararını onayladı.

BAYRAKLARIN KALDIRILMAMASI TAZMİNATA SEBEP OLDU

Yeni Kaledonya hükümeti, mahkemenin kararının kesinleştiği tarihten itibaren ada bayraklarını belgelerden kaldırmadığı için mahkeme, her gecikilen gün için 100 bin pasifik frangı (yaklaşık 838 avro) tutarında tazminata hükmetti. Sonuç olarak, mahkeme, Yeni Kaledonya hükümetinin Fransız devletine toplamda 10 milyon pasifik frangı (yaklaşık 83 bin 850 avro) ödeme yapmasına karar verdi.