Fransa’da silahlı saldırı

Paris'te çok sayıda kişiyi yaralayan saldırgan polis tarafından etkisiz hale getirildi.

Fransa’nın başkenti Paris’ten silah sesleri geldi. Çok sayıda kişiyi yaralayan saldırgan polis tarafından etkisiz hale getirildi.

Paris’te geçen yılın sonunda Ahmet Kaya Kültür Merkezi yakınlarındaki silahlı saldırıda üç kişi ölmüştü.

Fransa’nın başkenti Paris’te silahlı saldırı yaşandı.

İlk bilgilere göre Paris’te silahlı bir kişinin ateş açması sonucu yaralananlar oldu. Saldırgan polis tarafından etkisiz hale getirildi

GEÇEN AY DA SALDIRI YAŞANMIŞTI

Paris’te 23 Aralık 2022 tarihinde bir silahlı saldırı meydana gelmişti. Ahmet Kaya Kültür Merkezi yakınlarına giden 69 yaşındaki William M. silahla ateş açmıştı. William M. üç kişinin ölümüne neden olmuştu.

Üç kişinin öldüğü, üç kişinin yaralandığı silahlı saldırının faili olarak yakalanan “William M.” sorgusunda “Avrupalı olmayan bütün yabancıları düşman olarak gördüğünü” söyledi.