Fransa’dan flaş Suriye açıklaması

Amerika Birleşik Devletleri’nin Suriye’den asker çekme kararından sonra bir açıklama da Fransız hükümetinden geldi.

Fransa AB Bakanı Nathalie Loiseau tarafından yapılan açıklamada, Fransa’nın, Suriye’de bulunan askeri gücünü muhafaza edeceği ifade edildi.

Öte yandan Fransa Savunm Bakanı’da Suriyedeki durumla ilgili açıklamalar yaptı.

Savunm Bakanı Florence Parly, DAEŞ’a karşı askeri yollarla sonuna kadar mücadele edilmesi gerektiğini vurdulayarak,

“son bölge kalana kadar onlarla savaşmaya devam edeceğiz” dedi.

HÜRRİYET