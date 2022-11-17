Fransa’dan şok Azerbaycan kararı

Fransa'da Senato, 'Azerbaycan'a yaptırım uygulamasını' içeren önergeyi kabul etti.

Fransa’da Senato şoke eden bir karar geldi. Senato, ‘Azerbaycan’a yaptırım uygulamasını’ içeren önergeyi kabul etti.

Fransız Senatosunda, “Azerbaycan’a yaptırım uygulanması ve Azerbaycan askerlerinin Ermenistan’ın olduğu iddia edilen topraklardan çekilmesini amaçladığı” belirtilen önerge görüşüldü.

Senatörler Bruno Retailleau, Christian Cambon, Eliane Assassi, Patrick Kanner, Herve Marseille ve Gilbert-Luc Devinaz’ın teklif ettiği önergenin görüşmelerinde, 1 “hayır”, 36 “çekimsere” karşı 295 “evet” oyu kullanıldı.

Bağlayıcılığı bulunmayan önergede, Azerbaycan güçlerinin ve müttefiklerinin Ermenistan’a ait olduğu öne sürülen topraklardan çekilmeleri talep edildi.