Fransa’dan sonra Arjantin’de zam protestosu

Akaryakıt zamları sonrası Sarı Yelekliler’in meydana çıktığı Fransa’dan sonra Arjantin’de zam protestoları halkı sokağa döktü.

Arjantin’in başkenti Buenos Aires’de halk, doğal gaz, elektrik ve ulaşımda uygulanacak yüzde 55’e varan zamları protesto etmek için akşam saatlerinde sokağa döküldü.

Başkentin 11 farklı noktasında toplanan halk, ellerine aldıkları tencere ve farklı sert cisimlerle gürültü çıkararak, “Cacerolazo” ve “Ruidazo” adı verilen gösteri düzenledi.

Arjantin Devlet Başkanı Mauricio Macri ve politikalarını protesto ederek slogan atan göstericiler, ellerinde hükümet ve zam karşıtı dövizler taşıdı.

NTV