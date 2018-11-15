Fransa’dan Trump’a yanıt

Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump’n sert sözlerine Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron’dan yanıt geldi.

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, ABD Başkanı Donald Trump’ın kendisine ve ülkesine yönelttiği eleştirilere ilişkin, “ABD bizim tarihi müttefikimiz ve öyle olmaya devam edecek ancak müttefik olmak, bağımlı olmak değildir. Onlara bağımlı olmamamız gerekiyor.” dedi.

Macron, TF1 canlı yayın programına katılarak Trump’ın kendisine ve ülkesine yönelttiği eleştirilere yanıt verdi.

Avrupa ordusu kurma fikrine yönelik Trump’ın eleştirilerine cevap vermek istemediğini belirten Macron, “Trump, Amerika siyaseti yapıyor, bunu yapmasına izin veriyorum.” diye konuştu.

TRT