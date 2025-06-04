Fransız Cartier, Müşteri Verileri Çalındı!

FRANSIZ CARTIER’DEN MÜŞTERİ VERİLERİ AÇIKLAMASI

Mücevher endüstrisinin önde gelen isimlerinden biri olan Fransız Cartier, müşteri verilerinin çalındığını duyurdu. Şirket, durumu dikkatlice değerlendirdiklerini belirterek güvenlik önlemlerini artırdıklarını da ifade etti.

HACKERLARIN HEDEFİ OLDU

Adidas ve Marks&Spencer gibi diğer büyük firmalardan sonra Cartier da hackerların saldırısına uğradı. Şirket, açıklamasında müşterilerin kişisel verilerinin tehlikeye girdiğini bildirdi. Yapılan resmi açıklamada, “Yetkisiz biri tarafından sistemimize erişim sağlandığı, sınırlı müşteri bilgilerine ulaştığını bildirmek için yazıyoruz” ifadeleri kullanıldı.

VERİLERİN GÜVENLİĞİNE DAİR AÇIKLAMALAR

Cartier’in yaptığı açıklamanın devamında şu ifadeler yer aldı: “Değerli müşterilerimiz, yetkisiz bir tarafından sistemimize erişim sağlandığını, sınırlı müşteri bilgilerine ulaştığını bildirmek için yazıyoruz. Sorunu kontrol altına aldık ve sistemlerimizin korumalarını artırdık. İlgili makamları bilgilendirdik, aynı zamanda önde gelen dış siber güvenlik uzmanlarıyla çalışıyoruz. Soruşturmaya dayanarak bu olayın bazı bilgilerinizi, özellikle de adınızı, e-posta adresinizi, ülkenizi etkilemiş olabileceğini belirledik. Etkilenen bilgiler arasında herhangi bir parola, kredi kartı bilgisi veya diğer bankacılık bilgileri yoktu. Verilerin niteliği göz önüne alındığında istenmeyen iletişimlere veya şüpheli yazışmalara karşı dikkatli olmanızı öneririz.”