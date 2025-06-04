Fransız Cartier, Müşteri Verileri Çalındı!

MÜCEVHER SEKTÖRÜNDE BÜYÜK BİR GÜVENLİK AÇIĞI

Fransız Cartier, mücevher sektörünün önde gelen markalarından biri olarak, müşteri verilerinin çalındığına dair bir açıklama yaptı. Şirket, bu durumu duyurarak müşteri güvenliğini sağlamak amacıyla güvenlik önlemlerini artırdıklarını belirtti.

HAKER SALDIRILARI BİRKEZ DAHA ORTAYA ÇIKTI

Adidas ve Marks&Spencer gibi büyük markaların ardından Cartier de hackerların hedefi oldu. Yapılan resmi açıklamada, “Yetkisiz biri tarafından sistemimize erişim sağlandığı, sınırlı müşteri bilgilerine ulaştığını bildirmek için yazıyoruz” ifadesi kullanıldı.

ETKİLENEN BİLGİLERİN DURUMU

Cartier’in yaptığı açıklamada, “Değerli müşterilerimiz, yetkisiz bir tarafından sistemimize erişim sağlandığını, sınırlı müşteri bilgilerine ulaştığını bildirmek için yazıyoruz” denildi. Şirket, sorunu kontrol altına aldıklarını ve sistem korumalarını artırdıklarını belirtti. Ayrıca, bu olayla ilgili makamlara bilgi verdiklerini ve siber güvenlik uzmanlarıyla iş birliği yaptıklarını ifade etti. Öne çıkan bilgiler arasında, “Etkilenen bilgiler arasında herhangi bir parola, kredi kartı bilgisi veya diğer bankacılık bilgileri yoktu” şeklinde bir açıklama yer aldı. Kullanıcılara, istenmeyen iletişimlere veya şüpheli yazışmalara karşı dikkatli olmaları önerildi.