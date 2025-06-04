Fransız Cartier, Müşteri Verilerini Çaldı!

MÜCEVHER SEKTÖRÜNDE GÜVENLİK AÇIĞI

Fransız mücevher markası Cartier, müşteri verilerinin çalındığını duyurdu. Şirket yaptığı açıklamada, “üzgünüz” diyerek güvenlik önlemlerini artırdıklarını bildirdi.

HAKKER SALDIRISI SONRASI AÇIKLAMALAR

Adidas ve Marks&Spencer gibi tanınmış markaların ardından, Cartier de hackerların saldırısına uğradı. Şirket, müşterilerin kişisel verilerinin ele geçirildiğini belirtti. Resmi açıklamada, “Yetkisiz biri tarafından sistemimize erişim sağlandığı, sınırlı müşteri bilgilerine ulaştığını bildirmek için yazıyoruz” denildi.

ETKİLENEN BİLGİLER VE GÜVENLİK ÖNLEMLERİ

Cartier’in açıklamasında şu ifadelere yer verildi: “Değerli müşterilerimiz, yetkisiz bir tarafından sistemimize erişim sağladığını, sınırlı müşteri bilgilerine ulaştığını bildirmek için yazıyoruz. Sorunu kontrol altına aldık ve sistemlerimizin korumalarını artırdık. İlgili makamları bilgilendirdik, aynı zamanda önde gelen dış siber güvenlik uzmanlarıyla çalışıyoruz. Soruşturmaya dayanarak bu olayın bazı bilgilerinizi, özellikle de adınızı, e-posta adresinizi, ülkenizi etkilemiş olabileceğini belirledik. Etkilenen bilgiler arasında herhangi bir parola, kredi kartı bilgisi veya diğer bankacılık bilgileri yoktu. Verilerin niteliği göz önüne alındığında istenmeyen iletişimlere veya şüpheli yazışmalara karşı dikkatli olmanızı öneririz.”