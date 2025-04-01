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Fransız Çift Bisiklet Turu İçin Beyşehir’de Mola Verdi

FRANSA’DAN YOLA ÇIKAN İKİLİ

Fransa’dan bisikletleriyle yola çıkan Antoine Guilland ve Lea Balavoine, ülkeleri gezerek uzun bir mesafe pedal çevirdikten sonra Konya’nın Beyşehir ilçesinde bir mola verdi. Beyşehir’de durduklarında, Beyşehir Bisiklet Evi’nin konuğu olan ikili, hedeflerinin Türkiye aracılığıyla Çin’e ulaşmak olduğunu ifade etti.

BEYŞEHİR’İN YABANCI BİSİKLET TUTKUNLARINA AÇIK KAPISI

Beyşehir Kültür ve Turizm Derneği Başkanı Mustafa Büyükkafalı, Beyşehir’in son zamanlarda yabancı bisiklet severlerin dinlenmek için tercih ettikleri vazgeçilmez bir adres haline geldiğini söyledi. Büyükkafalı, ilçede ağırladıkları yabancı konuklara Türk misafirperverliğini göstermek için ellerinden geleni yaptıklarını belirtti.

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