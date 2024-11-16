Fransız Çiftçilerden Eylem Kararı Alındı

FRANSA’DA ÇİFTÇİLERDEN GÖSTERİLER

Fransa’nın önemli çiftçi sendikaları, 18 Kasım tarihinden itibaren ülke genelinde valilik binalarının önünde ve trafik kavşaklarında gösteri düzenleyecek. Bu eylemler, Brezilya’da gerçekleştirilecek G20 Zirvesiyle eş zamanlı olarak başlayacak.

HÜKÜMETE SESLENİYORLAR

Gösteri sırasında, çiftçiler “haksız rekabete” yol açacağı endişesiyle karşı çıktıkları AB-MERCOSUR ticaret anlaşmasının imzalanmasını istemeyecek. Fransız çiftçilerin bu eylemleri, aralık ayının ortasına kadar sürmesi öngörülüyor.