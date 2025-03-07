Fransız Çiftin Bisikletle Dünya Turu Macerası

FRANSLI ÇİFTE YOLCULUK HEDEFİ

Fransa’dan Temmuz 2024’te bisikletle yola çıkan Quentin Oustelandt ve Zo Lepilleur çifti, şu ana kadar binlerce kilometre kat ederek Van’ın Çaldıran ilçesine ulaştı. Dünyayı keşfetme tutkusunu gerçekleştirmek için yola koyulan çift, Bulgaristan üzerinden geçerek Türkiye topraklarına girdi. Edirne’den başlayarak Van’a kadar uzanan yaklaşık 3 bin kilometrelik parkuru tamamlayan çift, Türkiye’nin en soğuk yerlerinden biri olan Çaldıran ilçesinde konakladıktan sonra Gürcistan’a geçmeyi planlıyor.

YOLCULUĞUN ZORLUKLARI VE KEYİFLERİ

Quentin ve Zo, “Pamir Otoyolu”nu geçerek Kazakistan’a ulaşmayı hedefliyor. Bu yolculuğun hem fiziksel hem de mental olarak zorlayıcı olduğunu ifade eden çift, her gün yeni bir macera yaşamanın ve farklı kültürlerle tanışmanın büyük bir keyif olduğunu belirtiyor. Kazakistan’a ulaştıklarında bu büyük yolculuğun sonuna gelmiş olacaklarını vurgulayan çift, dünyayı keşfetme tutkusunun gelecekte yeni rotalara yelken açmalarını sağlayacağını dile getiriyor.