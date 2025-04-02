Fransız Çiftin Karavanla Dünya Turu Macerası

FRANSA’DAN DÜNYA TURUNA ÇIKTILAR

Karavanları ile dünya turuna çıkan Fransız Samuel Schiele ve Merel Klaarmond, Türkiye’nin Konya iline bağlı Karapınar ilçesindeki Meke Gölü’nde dinlenme molası verdi. 27 Eylül’de Fransa’dan yola çıkan 22 yaşındaki jeolog Samuel Schiele ile 29 yaşındaki biyolog Merel Klaarmond, sırasıyla İsviçre, İtalya, Avusturya, Slovenya, Hırvatistan, Karadağ, Malezya, Sri Lanka ve Yunanistan gibi birçok ülkede keşiflerde bulundu.

GEZİ YOLCULUĞUNUN SIRADAKİ DURAKLARI

İki gezgin, Meke Gölü’nde verdikleri moladan sonra Kapadokya’ya gitmeyi ve önümüzdeki hafta Türkiye’yi terk etmeyi planladıklarını aktardı. Samuel Schiele, “Dünyanın en güzel yerlerini geziyoruz. İnsanları ve kültürleri tanıyoruz. Onların yaşamlarını öğreniyoruz. İnsanlarla tanışıp dünya dostluğuna katkı yapıyoruz. Her ülke bir başka güzel. Her ülkenin coğrafyası, kültürleri ve yaşamları farklı,” dedi. 10 Aralık’ta Türkiye’ye geldiklerini, karavanlarını 3 ay İstanbul’da bıraktıklarını ve Sri Lanka, Maldivler, Malezya ve Endonezya gibi yerlerde bulunduklarını belirtti. Schiele, “25 Şubat’ta İstanbul’a geri döndük. Van ve Mardin’e kadar doğuya doğru devam ettik. Şimdi Avrupa’ya geri dönüyoruz. Meke Gölü çok etkileyici. Gün batımı ve gün doğumu eşsiz güzellikler sunuyor,” şeklinde konuştu.