Fransız Doktor Andre, Gazze’de Adalet İstiyor

AÇLIK GREVİ VE GAZZE’YE YAPILAN YARDIM

Gazze’de gönüllü görev yaptıktan sonra Fransa’nın Marsilya kentinde “Filistin’de adalet için açlık” çağrısıyla 31 Mart’ta açlık grevine başlayan Fransız doktor Pascal Andre, Gazze’de hukukun uygulanmasının gerektiğini ifade ediyor. Şubat 2024’te Gazze’ye giderek yaklaşık iki hafta gönüllü doktorluk yapan Andre, 31 Mart’ta başladıkları açlık grevini değerlendirdi. Andre, 20 günden fazla süredir açlık grevinde bulunduklarını söyledi.

EYLEMİN AMACI VE GÖRÜŞMELER

Andre, 12 kişinin açlık grevine devam ettiğini ve yaklaşık 200 kişinin de dayanışma orucu tuttuğunu belirtti. Bu grevle, siyasetçilerden İsrail ile ticaretin sonlandırılmasını talep ettiklerini kaydetti. Bugün ve yarın Belçika’nın Brüksel kentinde Avrupa Birliği (AB) kurumlarıyla görüşmeler gerçekleştireceklerini dile getiren Andre, görüştüğü birçok diplomatın, İsrail lobisinin AB nezdinde son derece etkili olduğunu ifade etti.

Andre, “İnsan haklarına, uluslararası hukuka, savaş hukukuna uymuyorsunuz” diyerek Avrupa’daki liderlerin gerçeği yansıtmayan mağdur edebiyatını eleştirdi. Gazze ve Batı Şeria’da yaşananların direkt sorumlusunun bu liderler olduğunu belirten Andre, Filistinlilerin kendilerine şu sözleri aktardığını aktardı: “Evinize dönün çünkü bizim yaşadıklarımız sizin söylediklerinize uymamanızdan kaynaklanıyor.” Filistinlilerin, Ürdün Nehri’nden Akdeniz’e kadar eşit haklarla yaşamak istediği dile getirildi.

Pascal Andre, “Hukukta belirtilen kendi kaderini tayin etme prensibi nerede?” diye sorarak; kanunları uygulamayanların Gazze’de yaşananlara doğrudan katkı sağladığını vurguladı. Bu durumun bir duygu gösterisi veya hayırseverlik meselesi olmadığını belirten Andre, “Gerçekten hukukun uygulanmasına ihtiyacımız var ve bunu yapmayanlar takip edilecek ve yargılanacak. Filistinli dostlarımızın da hukuka saygı denen bu omurgaya ihtiyacı var.” dedi.

Gazze’de yaşananlara tanık olmuş ve tüm delilleri Uluslararası Ceza Mahkemesine (UCM) sunmuş biri olarak açlık grevine zorunlu bırakılmanın “çılgınlık” olduğunu ifade eden Andre, siyasette, kültürel alanda ve sağlık sektöründeki sessizliğin son bulması gerektiğini dile getirdi. Ayrıca, Fransa ve Avrupa’nın kendi etrafında duvar örmeye devam etmesi halinde kendi sonunu hazırlayacağı uyarısında bulundu. “Dünya artık bunu istemiyor. Sömürgeciliği yaşamış birçok Fransız da artık bunu istemiyor.” ifadelerini kullandı.