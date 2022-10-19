Fransız firması, DEAŞ’a yardım ettiğini kabul etti

Lafarge, eli kanlı terör örgütü DEAŞ'a yardım ettiğini kabul etti.

ABD’de süren davada önemli bir gelişme yaşandı. Fransız çimento üreticisi Lafarge, eli kanlı terör örgütü DEAŞ’a yardım ettiğini kabul etti.

ABD Adalet Bakanlığından yapılan yazılı açıklamaya göre, Fransa merkezli çimento üreticisi Lafarge, New York Brooklyn’deki federal mahkemede anlaşma yoluna gitti.

Hakkındaki “DEAŞ’a yardım etme” suçunu kabul eden Lafarge, 777,78 milyon dolar ceza ödemeye razı oldu.

Lafarge’dan yapılan yazılı açıklamada ise “Lafarge ve alt şirketi Lafarge Suriye, yöneticilerin bireysel olarak yer aldığı eylemlerden dolayı sorumluluğu kabul etmiştir. Bu eylemler, Lafarge’nin ceza yasasının alçak bir şekilde ihlal edilmesidir. Bu olayın vuku bulmuş olmasından dolayı çok üzgünüz. ABD Adalet Bakanlığı ile konunun çözümüne ilişkin yakından çalıştık” ifadesine yer verildi.

Şirketin Suriye’de kuruluşundan DEAŞ’a finansmana uzanan süreç

Dünyanın en büyük çimento şirketlerinden Fransız Lafarge, Suriye’de Mart 2011’de başlayan iç savaşa rağmen faaliyetini sürdürdü.

Terör örgütü DEAŞ’ın bölgeyi ele geçirmesine rağmen üretim faaliyetlerini sürdüren şirket, 2014’ün sonlarında çalışmalarını sonlandırdı ancak şirketin Çelebiye bölgesindeki faaliyetlerini devam ettirebilmek için DEAŞ’a “haraç” ödemenin dışında örgütten malzeme ve akaryakıt temin ettiği ifşa oldu.

Şirket, Temmuz 2015’te İsviçreli rakibi Holcim ile birleşerek isim değişikliğine gitti.

Tesisin bir bölümüne 2015 başlarında yerleşen ABD ve Fransız askerleri, Türkiye’nin 9 Ekim 2019’da Suriye’de terör örgütlerine karşı başlattığı Barış Pınarı Harekatı öncesinde, yaklaşık 4,5 yıl boyunca buranın bir kısmını üs olarak kullandı.

TRT World’den Lafarge belgeseli

TRT World de Kasım 2021’de yayımladığı “The Factory” isimli belgeselinde Fransız devletiyle yakın ilişki içinde olan Lafarge’ın, terör örgütü PKK ve DEAŞ’a 10 milyonlarca dolar ödeme yaptığını belgeleriyle ortaya koymuştu.