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Fransız Gezgin Beyşehir’i Ziyaret Etti

FRANSIZ GEZGİN BEYŞEHİR’DE

Fransa’dan bisikletleriyle tura çıkan Fransız gezgin, Konya’nın Beyşehir ilçesine ulaştı. Fransız bisiklet tutkunlarından Paul Prat, Beyşehir Bisiklet Evi’nin misafiri oldu. Prat, Türk insanının cana yakınlığı ve konukseverliği için teşekkür etti ve Beyşehir’i çok sevdiğini, yeniden gelmek istediğini dile getirdi. Gezgine, bu ziyaretinde bir bisiklet forması hediye edildi.

OKUMA ALIŞKANLIĞINA DESTEK

Beyşehir’de, eğitim kurumlarına yönelik önemli bir kitap bağışı gerçekleştirildi. Ülkem Okuyor Derneği, ilçedeki liselere kitaplar bağışladı. Beyşehir İlçe Milli Eğitim Müdürü Musa Konuk, yapılan bağışların öğrencilerin kültürel gelişimine büyük katkı sağladığını aktardı. Bu tür desteklerle gençlerin okuma alışkanlığının artacağını ifade eden Konuk, dernek yetkililerine teşekkür etti.

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