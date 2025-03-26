Fransız Gösteri Uçağı Kazası: Pilotlar Kurtuldu

FRANSA’DA HAVA GÖSTERİSİNDE KORKUTAN KAZA

Fransa’nın 113. Hava Üssü yakınlarında, 25 Mart Salı günü, Patrouille de France isimli Fransız gösteri ekibinin prova uçuşu esnasında korku dolu anlar yaşandı. Yedi “Alpha” uçağının yer aldığı provada, iki uçağın havada çarpıştığı bildiriliyor. Çarpışma sonucunda kanadı kırılan uçaklar, kontrolsüz bir biçimde yere düşüyor.

ÜÇ PİLOT KAZADAN SAĞ KURTULDU

Fransız Silahlı Kuvvetleri, kazada üç pilotun paraşüt yardımı ile olaydan sağ kurtulduğunu açıkladı. Uçakların düşüş anları ise kameralara yansıdı. Görüntülerde, gösteri sırasında Fransız bayrağının renklerini temsil eden beyaz, kırmızı ve mavi duman atan uçaklardan iki tanesinin çarpışarak kontrolsüz bir şekilde yere düştüğü anlar yer aldı.