Fransız Kaleci Steve Mandanda Futbolu Bıraktı

Fransa futbolunun önemli isimlerinden biri olan Steve Mandanda, Olimpik Marsilya’nın efsanevi file bekçisi, futbola veda etti. Emeklilik kararıyla birlikte, Fransa basınına özel bir açıklama yapan Mandanda, bu süreçte duyduğu hisleri paylaştı. 40 yaşındaki deneyimli kaleci, “Bırakma fikrini kabullenmek için zamana ihtiyacım vardı. Birçok takımdan teklif aldım. Ancak hepsine ‘hayır’ dedim. Kolay olmadı ama evet futbolu bırakma kararı aldım. Daha iyi bir son olamazdı.” şeklinde konuştu.

PROFESYONEL KARIYERİ VE BAŞARILARI

Kariyeri boyunca sırasıyla Le Havre, Olimpik Marsilya, Crystal Palace ve Rennes gibi kulüplerde görev alan Mandanda, özellikle Olimpik Marsilya’daki başarılarıyla ön plana çıktı. Bu takımda 1 kez Fransa Ligi, 2 kez Fransa Süper Kupası ve 3 kez Fransa Lig Kupası şampiyonluğu elde etti. Toplamda 797 maçta görev alan deneyimli kaleci, ayrıca 5 kez sezonun en iyi kalecisi unvanına layık görüldü.

MİLLİ TAKIM PERFORMANSI

Fransa Milli Takımı’nın kalesini de 35 kez koruyan Mandanda, bu süreçte Dünya Kupası şampiyonluğu sevincini bir kez yaşadı. Böylece Mandanda, futbol kariyerini unutulmaz anılarla taçlandırarak sonlandırmış oldu.