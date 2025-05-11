Fransız Martin Couvra, Turkish Airlines Open’ı kazandı

MARTİN COUVRA TURKISH AIRLINES OPEN’DA ZİRVEDE

Dünyanın önde gelen golfçülerini bir araya getiren Turkish Airlines Open’da Fransız golfçü Martin Couvra 267 vuruşla şampiyonluğa ulaşarak, 467 bin dolarlık ödülün sahibi oldu. Tournament, altı yıl aradan sonra Antalya’da tekrar gerçekleşti. Genç oyuncu, 22 yaşında DP Dünya Turu’ndaki çaylak sezonunu geçiriyor. Couvra, turnuvayı -17 ile tamamlayarak, Haotong Li ve Jorge Campillo’nun iki vuruş önünde tamamladı ve kariyerinin ilk Tur kupasını kazanmış oldu.

FINAL RAUNDU BÜYÜK ÇEKİŞMEYE SAHNE OLDU

Turkish Airlines Open’ın final raundu, büyük çekişmelere sahne oldu. Martin Couvra, çinli Haotong Li ve İspanyol Jorge Campillo, lider İngiliz Brandon Robinson Thompson ile aralarındaki farkı kapatmak için üst üste birdie’ler yaptı. İlk gün liderliği paylaşan Couvra, başlangıçtaki dört birdie ile Robinson Thompson’u yakaladı. İlk beş çukurda birdie yapan Li, 14’e yükseldi ve liderliğe ortak oldu. Couvra, sekizinci çukurdaki bogey’den sonra -13’te geriledi. Li ise dokuzuncu çukurda bir birdie yaparak -15’e çıkmasını sağladı. Couvra, sonrasında yaptığı dört birdie ile tekrar liderliği ele geçirdi.

ÖDÜL TÖRENİ COUVRA İÇİN DÜZENLENDİ

2025 Turkish Airlines Open şampiyonu Martin Couvra, kupasını Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Osman Aşkın Bak ve Türk Hava Yolları Genel Müdür Yardımcısı Ahmet Olmuştur’tan aldı. Tören, eski Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Antalya Valisi Hulusi Şahin, Türkiye Golf Federasyonu Başkanı Yıldırım Demirören ve Regnum Carya Yönetim Kurulu Onursal Başkanı Fikret Öztürk’ün katılımıyla gerçekleşti. Ayrıca Leon Açıkalın, turnuvanın “en başarılı yerli oyuncu” ödülünü kazandı. Akşamda Couvra, gönüllülerle hatıra fotoğrafı çektirdi.

AÇIKALIN’A BÜYÜK ALKIŞ

Türk Hava Yolları’nın isim sponsorluğunda düzenlenen turnuvada Leon Açıkalın, final raundunda 68 (-3) puan alarak turnuvanın en iyi skorunu gerçekleştirdi. 277 vuruşla (-7) turnuvayı tamamlayan Açıkalın, 10 oyuncuyla birlikte 33. sırayı paylaştı. Carya Golf Kulübü’nde elde ettiği bu başarı, genç golfçüye yeni fırsatlar açabileceğine inandığını ifade etti. Açıkalın, Turkish Airlines Open sonrası Amerika Açık Elemeleri’ne katılmak üzere gideceği Los Angeles için 22 saatlik bir yolculuğa çıkacağını belirtti, “Oyunumun kesinlikle daha iyi yöne gittiğini görüyorum. Burada yakaladığım fırsatı iyi kullanmak istiyorum” dedi.