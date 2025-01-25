Fransız Medyasından Mourinho Eleştirisi

FENERBAHÇE’NİN GOLSÜZ BERABERLİĞİ

Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi’nde Lyon ile oynadığı karşılaşmadan golsüz beraberlikle ayrıldı. Sarı-lacivertli ekip, Lyon karşısında gol atmayı başaramazken, özellikle hücumda yaptığı kötü tercihler taraftarların eleştirilerini beraberinde getirdi.

DANIEL RIOLO’DAN SERT YORUMLAR

Fransız medyasında yer alan RMC Sport’un yorumcusu Daniel Riolo, Jose Mourinho hakkında sert değerlendirmelerde bulundu. Riolo, “Fenerbahçe Lyon karşısında felaket bir oyun sergiledi. Bir ara uyuyakalarak maçı izlemeyi bıraktım. Eski yıldızlar, yıldız olamamış yıldızlar, dünya yıldızı ama artık hiçbir şeyi kalmamış bir hoca! Huzurevi galerisi gibi bir şeydi. Oyun kalitesi olarak da feciydi.” şeklinde yorum yaptı. Riolo’nun bu ifadeleri sosyal medyada geniş çapta tartışmalara yol açtı.

TARAFTAR BEKLENTİLERİ YÜKSEK

Fenerbahçe taraftarlarının Jose Mourinho’dan beklentileri oldukça yüksek. Daha etkili ve domine bir futbol oynamasını bekleyen taraftarlar, mevcut performanstan memnun olmuyor. Şu anki görüntü, taraftarların istediklerinin gerisinde kalıyor.