Fransız Mv. Rima Hassan, İHA’lar İzliyor

İHA GÖRÜNTÜSÜ VE GÜVENLİK ENDİŞESİ

Avrupa Parlamentosunun Fransız üyesi Rima Hassan, Gazze’ye yardım götüren Özgürlük Filosu Koalisyonunun gemisinin yakınlarında bir insansız hava aracının (İHA) görüldüğünü bildirdi. AP’nin Filistin asıllı sol grup mensubu olan Hassan, sosyal medya hesabından paylaştığı 16 saniyelik videoda, “Özgürlük Filosu Koalisyonunun gemisinin yakınlarında bir İHA görüyoruz” dedi. Hassan, “Bir gözetim İHA’sı mı yoksa telsizle yönlendirilen ve gemiye saldırabilecek bir İHA mı bilmiyoruz. Bu nedenle, hazırlanıyoruz.” ifadelerini kullandı.

ÖZGÜRLÜK FİLOSU KOALİSYONU AÇIKLAMADA BULUNDU

Özgürlük Filosu Koalisyonu isimli sivil toplum kuruluşundan yapılan açıklamada ise “Madleen” yelkenlisinin üzerinde uçan bir İHA tespit edildiği duyuruldu. Açıklamada, “Lütfen, bu gemiyi ve görevi izlemeye devam edin. Olabildiğince çok insanın dikkatini Madleen’in üzerine çekin.” denildi. Özgürlük Filosu Koalisyonu, Gazze’ye yardım götürmek amacıyla düzenlediği bu misyon kapsamında “Madleen” yelkenlisini 1 Haziran’da İtalya’nın Katanya kentinden yola çıkararak hedefe doğru yönlendirmişti. Yelkenlide, aralarında İsveçli aktivist Greta Thunberg ve İrlandalı aktör Liam Cunningham’ın da bulunduğu toplam 12 kişi yer alıyor.

İSRAİL ORDUSU HAREKETLİLİKTE

İsrail Ordu Sözcüsü Effie Defrin, yaptığı basın açıklamasında, Gazze’deki Filistinlilere insani yardım taşımakta olan gemiye karşı harekete geçmek için hazırlık yaptıklarını belirtti. Özgürlük Filosu Koalisyonunun başka bir gemisine, geçtiğimiz ay insansız hava aracıyla saldırı gerçekleşmişti. Koalisyon, bu durumu göz önünde bulundurarak gizli tutulan “Conscience” gemisinin Malta açıklarında 2 Mayıs’ta insansız hava araçlarının hedefi olduğunu duyurdu.