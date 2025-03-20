Fransız Tutuklu Grondeau İran’da Serbest Bırakıldı

ÖZGÜRLÜĞE KAVUŞTU

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, İran’da 887 gündür tutuklu bulunan Fransız vatandaşı Olivier Grondeau’nun serbest bırakıldığını duyurdu. Macron, sosyal medya hesabında, 2022 yılından beri İran’da hapsedilen 34 yaşındaki Olivier Grondeau’nun artık özgür olduğunu belirtti ve Fransa’ya döndüğünü söyledi. Cumhurbaşkanı paylaşımında, “Olivier Grondeau özgür, Fransa’da, kendi halkının arasında! Ailesinin mutluluğunu paylaşıyoruz” şeklinde ifadelerde bulundu. Ayrıca, hâlâ İran’da tutuklu olan Cecile Kohler ve Jacques Paris’in de serbest bırakılması gerektiğini vurguladı. Grondeau’nun serbest bırakılma sürecine dair detay vermedi.

FRANSA’YA DÖNDÜ

Fransa Dışişleri Bakanı Jean-Noel Barrot, serbest kalan Olivier Grondeau’nun Fransa’ya dönüş yolculuğu sırasında çekilmiş bir fotoğrafını paylaştı. Bakan Barrot, “Olivier Grondeau nihayet serbest kaldı. İran’da 887 gün rehin tutulduktan sonra ailesine, sevdiklerine ve ülkesine kavuştu. Cecile Kohler ve Jacques Paris dahil olmak üzere hâlâ rehin tutulan tüm vatandaşlarımızın serbest bırakılması için çabalarımızı yorulmadan sürdüreceğiz” ifadelerini kullandı.

TUTUKLAMA NEDENİ

Olivier Grondeau, Ekim 2022’de İran’ın güneyindeki Şiraz kentinde bir turistik gezi sırasında tutuklandı. Grondeau, İran’ın Batı ile yapmış olduğu müzakerelerde pazarlık unsuru olarak kullandığı siyasi tutukluların bulunduğu, Tahran’daki Evin Hapishanesi’ne gönderildi. Kendisi, İran’a karşı casusluk ve komplo suçlamasından ötürü 5 yıl hapis cezasına çarptırılmıştı. Diğer iki Fransız vatandaşı olan Cecile Kohler ve Jacques Paris, Grondeau’dan 4 ay önce, Mayıs 2022’de tutuklanmış ve protestoları kışkırtmakla suçlanmıştı.