Fransız ve İngiliz Anıtları’nda Tören Yapıldı

110’UNCU YIL DÖNÜMÜ İÇİN TÖREN

Çanakkale Kara Savaşları’nın 110. yıl dönümü nedeniyle, Şehitler Abidesi’nde gerçekleştirilen programın ardından Fransız ve İngiliz anıtlarında da bir tören düzenlendi. İlk olarak, Fransız Askeri Mezarlığı’nda yapılan törene, Türkiye Cumhuriyeti adına Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Gökhan Yazgı, Birleşik Krallık Kraliyet Prensesi Anne ve savaşa katılan ülkelerin temsilcileri katıldı. Konuşmalar sonrası, anıta çelenk bırakıldı.

TÖRENİN DETAYLARI

Tören, saygı duruşu ve Türkiye ile Fransa ulusal marşlarının okunması ile devam etti. Ayrıca, Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Gökhan Yazgı ve Birleşik Krallık Kraliyet Prensesi Anne ile beraberindekiler, mezarlara karanfil bıraktı. Törenin ardından, İngiliz Helles Anıtı’ndaki törene geçildi. Burada da günün anlam ve önemini vurgulayan konuşmalar yapıldı.

Çanakkale Savaşları’nda yaşamını yitirenler için dua edilen bu törende, İncil’den bölümler okundu. Yazgı, Anne ve yabancı ülkelerin temsilcileri anıta çelenk bıraktı. Saygı duruşu sonrası, ülkelerin milli marşları okundu ve tören sona erdi. Şehitler Abidesi’ndeki programa katılanlar, her iki törende de hazır bulundu.