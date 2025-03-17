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FRC 2025 Ankara Bölge Yarışması Şampiyonu

ÖĞRENCİLERİN BAŞARISI

Safranbolu Ahi Evran Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi’nin öğrencileri, ODTÜ Geliştirme Vakfı Okulları’nda gerçekleştirilen FRC 2025 REEFSCAPE Ankara Regional Robot Yarışması’nda birinci olarak büyük bir başarıya imza attı. Safranbolu Ahi Evran MTAL bünyesinde oluşturulan SafranTech Teknoloji Takımı, 14-16 Mart tarihleri arasında gerçekleşen bu önemli yarışmaya katıldı.

YARIŞMA PERFORMANSI

Yarışma süresince, teknolojik yenilikleri, mühendislik becerilerini ve stratejik oyun zekalarını en üst düzeyde sergileyen SafranTech ekibi, tasarladıkları robot ile REEFSCAPE teması çerçevesinde verilen görevleri başarıyla yerine getirdi. Teknik becerileri ve güçlü takım ruhlarıyla dikkat çeken öğrenciler, finalde rakiplerini 2-0 mağlup ederek FRC 2025 REEFSCAPE Ankara Regional Robot Yarışması’nın şampiyonu olmayı başardı.

EĞİTİM MÜDÜRÜNDEN TEBRİK

Başarıları dolayısıyla SafranTech ekibini kutlayan İl Milli Eğitim Müdürü Nevzat Akbaş, “Mesleki ve teknik eğitimin önemini bir kez daha gözler önüne seren bu başarı, geleceğimiz için büyük bir umut kaynağıdır. Öğrencilerimizin bilim, teknoloji ve mühendislik alanlarındaki azmi tüm gençlerimize ilham olacaktır. Bu büyük başarıda emeği geçen tüm öğrenci ve öğretmenlerimizi kutluyor, başarılarının devamını diliyorum” şeklinde konuştu.

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