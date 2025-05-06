Frecce Tricolori Uçakları Çarpıştı

GÖSTERİ UÇUŞUNDA HAVA ÇARPIŞMASI

İtalya Hava Kuvvetleri’ne bağlı Frecce Tricolori akrobasi ekibine ait 3 uçak, Pantelleria Adası’ndaki gösteri uçuşu sırasında havada çarpıştı. Bu olay sonucunda, İtalya’da facianın eşiğinden dönüldü. MB-339 tipi üç uçak, çarpışmanın ardından acil iniş yapma zorunluluğu yaşadı.

AÇILAN HASAR VE PİSTTEKİ SORUN

Yapılan acil inişlerin ardından, uçaklardan birinin iniş sırasında pistten çıktığı bildirildi. Olay yerine hızlıca ulaşan acil durum ekipleri, duruma müdahale etti. Yaşanan kazada, 2 pilot herhangi bir yaralanma yaşamadan kurtulurken, 1 pilot bacağının kırılması şüphesiyle hastaneye kaldırıldı.

KAZANIN NEDENİNE İLİŞKİN İFADELER

Kazanın nedenine ilişkin kesin bir bilgi bulunmazken, İtalyan basını, kazanın muhtemel sebebinin kuş çarpması olabileceğini öne sürdü. Uçaklarda meydana gelen olay nedeniyle ciddi hasar raporları ortaya çıktı.