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Fred Kariyerinde İlk Kez Penaltı Kaçırdı

FRED’İN KARİYERİNDE BİR İLK

Fenerbahçe’nin tecrübeli futbolcusu Fred, Rangers maçı sırasında önemli bir an yaşadı. Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi son 16 turu rövanşında deplasmanda Rangers’a karşı oynadığı maçta, seri penaltı atışları sonrası elenmek zorunda kaldı. Bu süreçte Fenerbahçe adına penaltı atışında bulunan isimlerden biri de Fred oldu.

PENALTIDA ÇARPICI İSTATİSTİK

Fred’in penaltı kullanmasının ardından dikkat çekici bir istatistik ortaya çıktı. 32 yaşındaki futbolcu, kariyeri boyunca ilk kez penaltı atışı kullandı. 13 yıldır profesyonel futbol hayatı süren Fred’in, ilk penaltısını Rangers karşısında kullanması sosyal medyada da geniş yankı buldu.

Futbola 2012 yılında Internacional’de başlayan Fred, daha sonra sırasıyla Shakhtar Donetsk ve Manchester United takımlarında oynadı. 2023-24 sezonunun başında ise Fenerbahçe’ye transfer oldu.

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