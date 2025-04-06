Fred, Trabzonspor’a 4 gol atabilir

FRED’İN CEZASI VE TRABZONSPOR MAÇI

Fenerbahçeli futbolcu Fred, Türkiye Kupası’ndaki Galatasaray derbisi sonrası PFDK’dan 4 maçın altında ceza alması nedeniyle (3 maç) bu cezalarını kupada çekecek. Bu akşam ligdeki Trabzonspor maçında forma giyebilecek. Bu karşılaşma, Brezilyalı yıldız için özel bir anlam taşıyor.

FRED’İN TRABZONSPOR TARİHİ

Sarı-lacivertli formayla Trabzonspor’a karşı 3 golü bulunan 32 yaşındaki tecrübeli orta saha, bordo-mavili takıma 1 gol daha atması durumunda kariyerinde ilk defa bir takıma karşı 4 gol atma başarısını gösterecek. Fred, geçen sezonun ikinci yarısında Trabzon’da oynanan ve 3-2 kazandıkları maçta 2, bu sezonun ilk devresinde yine deplasmanda aynı skorla kazanılan maçta 1 gol atmıştı.

EN FAZLA GOL ATAN YABANCI FUTBULCU OLMA YOLUNDA

Fred, gol sayısını 4’e çıkarması halinde Fenerbahçe formasıyla Trabzonspor’a en fazla gol atan yabancı futbolcular listesinde 2. sıraya yükselecek. Bu listede 5 golle Alex de Souza zirvede yer alıyor. Cristian Baroni, Moussa Sow ve Mert Nobre ise 4’er golle onu takip ediyor. Fred, bu sezon Fenerbahçe formasıyla tüm kulvarlarda 37 maça çıktı ve bu karşılaşmalarda 4 gol ve 6 asistlik performans gösterdi. Güncel piyasa değeri 12 milyon euro olarak belirlenen 32 yaşındaki yıldız futbolcunun sarı-lacivertlilerle 2026 yılına kadar sözleşmesi bulunuyor.