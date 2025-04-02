Frederiksen: “Grönland Grönlandlılarındır, ABD Alamaz”

GRÖNLAND ZİYARETİ VE AÇIKLAMALAR

Danimarka’nın Başbakanı Mette Frederiksen, Grönland’ı ziyareti esnasında, “ABD Grönland’ı alamayacak, Grönland Grönlandlılarındır” şeklinde bir açıklama yaptı. Bu ziyaret, ABD Başkanı Donald Trump’ın Grönland’ı ilhak etme ve satın alma konusundaki sık sık gündeme getirdiği iddiaların ardından gerçekleşti. Frederiksen, Grönland’ın başkenti Nuuk’ta yeni hükümetle gerçekleştirdiği görüşmelerin hemen ardından bu ifadeleri kullanarak, Grönland’ın yanında yer aldığını vurguladı.

DANİMARKA VE GRÖNLAND İLİŞKİLERİ

Frederiksen, Grönlandlıların Danimarka içinde eşit haklara sahip olması için elinden geleni yapacağını belirtti. “Öncelikle dış politika, güvenlik stratejileri ve jeopolitik konuları masaya yatırmalıyız. Bu zorlu süreçte birlikte hareket etmeliyiz” şeklinde açıklamalarda bulundu. Grönland’ın yeni Başbakanı Jens-Frederik Nielsen ise Frederiksen’in ziyaretini olumlu bir şekilde değerlendirerek, “Danimarka, Grönland’ın en yakın ortağıdır” dedi.

TRUMP’IN İHAK AÇIKLAMALARI

Son günlerde Trump, Grönland’ı ilhak etme niyetini yineleyerek, “kesinlikle gerçek görüşmeler yaptığını” ifade etmiş ve “Grönland’ı alacağız. Evet, yüzde yüz” şeklinde iddialarda bulunmuştu. Bunun yanı sıra, ABD Başkan Yardımcısı James David Vance, Grönland’ın kuzeyinde bulunan bir ABD askeri üssünü ziyaret ederek, Danimarka’yı adayı yeterince iyi koruyamamakla suçladı. Vance, ABD’nin bu stratejik bölgedeki adayı daha etkin bir şekilde koruyabileceğini öne sürdü.