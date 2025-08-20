Fren Arızası, Çözüm Yok, Müşteri Mağdur

ANTALYA’DA ARIZALI ELEKTRİKLİ ARAÇ SORUNLARI

Antalya’da sıfır kilometre elektrikli Opel Astra alan bir müşteri, fren sisteminden dijital donanımlara kadar birçok arızanın tespit edildiğini ve bu problemleri çözmek için üç aydır sürdürdükleri sürecin hala sonuçlanmadığını ifade etti. Tevfik Yağcı, “90 gündür markaya derdimizi anlatamadık, Türkiye Cumhuriyeti’nde savcıya ulaşabiliyorum ama bu markaya ulaşamıyorum” dedi. Yeni evli bir çift, 20 Mayıs’ta satın aldıkları 2024 model elektrikli Opel Astra ile ilgili sorunlarla karşı karşıya kalıyor. Aracın bedelinin yüzde 80’ini krediyle ödeyen Yağcı, daha önce kamuoyuna yaptığı açıklamaların ardından gelişmeleri aktardı.

HABERİN ETKİSİ VE MARKA İLE İLETİŞİM

Yağcı, iki hafta önceki haberin geniş yankı bulduğunu ve “Araç, bayi, marka hepsi haber konusu oldu ve toplamda 5 milyona yakın erişim aldı” ifadelerini kullandı. Bu dikkat çekmenin ardından marka ile iletişim kurduklarını ve bazı çözüm önerileri alarak aracın sorunlarının çözülmesi için bazı adımlar attıklarını aktardı. Araç, markanın önerisi ile Antalya’daki başka bir yetkili servise gönderildi. Yaklaşık 10 gün önce yalnızca arıza tespiti için bırakıldığını söyleyen Yağcı, onayları olmadan bazı elektronik parçaların onarıldığını belirtti.

ARIZALAR VE ÇÖZÜM SORUNLARI

Yağcı, araçta çeşitli uyarı lambalarının yanmakta olduğunu ve çekiş sistemi arızası dahil birçok sorunla karşılaştıklarını belirterek, markadan resmi bir teşhis raporu bile alamadıklarını vurguladı. “Markanın tespit edin talimatını yerine getirdik ama servisler bunu dahi yazılı veremiyor. 90 gündür aracın ne sorunu olduğunu öğrenemedik” diyerek iletişim eksikliğine dikkat çekti. Ayrıca daha önce onay vermedikleri bir parçanın servise geldiği bilgisinin kendilerine iletildiğini sözlerine ekledi.

MARKA İLE İLETİŞİMDE YAŞANAN ZORLUKLAR

Açıklama ya da çözüm önerileri konusunda markadan net bir yanıt alamadığını belirten Yağcı, “Türkiye Cumhuriyeti’nde devletin nöbetçi savcısına kadar çıkabiliyorum, Rekabet Kurulu’na ulaşıyorum ama 90 gündür markaya derdimizi anlatamıyoruz. Bu kadar büyük bir markanın bir araç için hata kabul edemediğini düşünüyorum” şeklinde ifade etti.

UZLAŞMA ÇABALARI VE SORUNLAR

Geçtiğimiz hafta müşteri temsilcisinin uzlaşma niyetiyle kendileriyle iletişime geçtiğini belirten Yağcı, bu sürecin yaz dönemi nedeniyle ilerleyemediğini ifade etti. “Geçen hafta uzlaştığımızı söyleyen müşteri temsilcisi de ‘birçok pozisyonda çalışanlarımız izinli olduğu için prosedürü ilerletemiyoruz’ dedi” diyerek bu duruma anlam veremediğini ekledi.

FREN ARIZASI VE HAYATİ RİSKLER

Yağcı, aracın fren arızasının hayati risk oluşturduğunu ve bu durumun belgelenmediğini savundu. “Eğer biz hukuki süreci sonlandırırsak aracı tamir edeceklerini söylüyorlar. Bu açık bir şart dayatması” dedi. Bu süreçte diğer vatandaşların da aynı mağduriyeti yaşamaması adına marka ve bayi ile ilgili sorunları gündeme getirmeye devam edeceğini belirtti.

VATANDAŞIN GÜCÜ VE HUKUKİ SÜREÇLER

Yağcı, Türkiye Cumhuriyeti’nde bir bayi veya markanın vatandaştan güçlü olamayacağını ifade ederek, yasaların bu tür durumlardaki haklarını koruması gerektiğini dile getirdi. “Eğer iletişime geçen olursa, bu süreci birlikte yürütmek isterim” diyerek seslerini duyurmaya devam edeceklerinin altını çizdi.