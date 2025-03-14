Fren Yerine Gaza Basan Sürücü Kazası

OLAYIN GECİKMEDE YAŞANMASI

Aksaray’da, fren yerine gaza basan bir sürücü, hızla markete girdi. Güvenlik kamerasına yansıyan bu anlar izleyenleri ürkütürken, olay sırasında markette bulunan 2 kadın, kazadan sadece saniyelerle kurtulmayı başardı. Kaza, Hasas Mahallesi 6635 Sokak’ta bulunan bir markette meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 68 AAV 649 plakalı aracın sürücüsü S.D. (53), marketin otoparkında durmak istedi.

SÜRÜCÜNÜN YANLIŞ HAREKETİ

Araçlar arasında manevra yapan kadın sürücü, durmak istediği esnada fren yerine yanlışlıkla gaza basınca, araç hızlanarak kontrolü kaybedip marketin içine girdi. Otomobilin markete girmesi anı, güvenlik kamerasınca kaydedilirken o an markette alışveriş yapan, 2 kadının sadece birkaç saniyede kaza tehlikesinden kurtulması dikkat çekti. Marketin camlarını kırarak içeri giren araç, sürücüsünün hafif derecede yaralanmasına neden oldu. Olayı gören vatandaşlar, durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi.

HEMEN MÜDAHALE

İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri intikal etti. Sağlık ekipleri, hafif yaralanan sürücüye olay yerinde ilk müdahaleyi yaparken, polis ekipleri ise market ve çevresinde güvenlik önlemleri aldı. Ambulansa alınan sürücü, Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesi Acil Servisine götürüldü. Sürücünün sağlık durumunun iyi olduğu öğrenilirken, kazayla ilgili tahkikat devam ediyor.