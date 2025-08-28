French Montana, Prenses Mahra ile Nişanlandı

FRENCH MONTANA’NIN NİŞANI

Khloé Kardashian’ın eski aşkı, hip hop sanatçısı French Montana, Dubai’de yaşayan prenses Sheikha Mahra Mohammed Rashed Al Maktoum ile nişanlandı. Prenses, iki yıl önce Instagram’da eski eşi Şeyh Mana bin Mohammed bin Rashid bin Mana Al Maktoum’dan boşandığını duyurmuştu. Temmuz 2024 tarihli paylaşımında şu sözleri dile getirmişti: “Sevgili kocam, başka ilişkilerle meşgul olduğun için boşanıyoruz. Seni boşuyorum, seni boşuyorum, seni boşuyorum.”

PARİS MODA HAFTASI’NDA NİŞANLANDILAR

French Montana’nın temsilcisi, TMZ’ye yaptığı açıklamada çiftin, Haziran ayında gerçekleşen Paris Moda Haftası sırasında nişanlandığını doğruladı. Bu süreçte Montana, podyumda ilk defa yürüyüş yapmıştı. Fas kökenli Amerikalı rapçi, nişanlısı Sheikha Mahra’nın bir yaşındaki kızının üvey babası olacak. Çiftin ilişkisi, ilk kez Ekim 2024’te medyada yer almıştı.

GEÇMİŞTEKİ İLİŞKİLER

Prenses Mahra, kısa süre önce eski eşi Şeyh Mana bin Mohammed bin Rashid bin Mana Al Maktoum’dan ayrılırken onu “başka ilişkilerle meşgul olmakla” suçladı. French Montana, daha önce Khloé Kardashian ile yaşadığı ilişki nedeniyle sık sık gündem olmuştu. 2014 yılında Khloé, eşi Lamar Odom’dan ayrıldıktan sonra Montana ile kısa bir ilişki yaşadı ve yaklaşık sekiz ay sonra yolları ayrıldı. Montana, bu dönemi “Boşanma sürecindeki bir kadınla ilişki yaşamak zor ve duygusal bir deneyim” şeklinde tanımlamıştı. Ayrılıklarının ardından ikili, arkadaş kalmayı başardı ve birçok etkinlikte birlikte gözükmeye devam etti.

DAHA SONRAKİ İLİŞKİLER VE MEDYA GÖRÜNTÜLERİ

Montana, 2016 yılında katıldığı The Wendy Williams Show’da arkadaşlıklarına dair şu sözleri paylaştı: “İyiyiz. Sanırım her zaman arkadaş kalacağız. Tüm aileye sevgim var.” 2022 yılında ise Doja Cat ile ilişkisinin olduğu yönünde spekülasyonlar ortaya çıkmış ve çiftin romantik bir tatil için Bahamalar’a gittiği görülmüştü. Aynı yıl, rapçi Netflix’in Selling Sunset dizisinin dördüncü sezonunda da yer almıştı.