Freni Boşalan Kamyonet, Çınar Ağacını Devrildi

KAZA AYRINTILARI

Şırnak merkez Lise Caddesi’nde freni boşalan kola yüklü bir kamyonet, önce ticari bir taksiye çarparak, ardından kaldırımda bulunan bir çınar ağacını devirip, yakındaki bir evin bahçesine devrildi. Kaza, saat 12.00 sıralarında gerçekleşti ve olay anında araç içerisinde bulunan dört kişi yaralandı. Freni patlayan 73 ABG 540 plakalı Isuzu marka kamyonetin sürücüsü direksiyon hakimiyetini kaybetti ve seyir halindeki 73 T 0083 plakalı Toyota Corolla marka ticari taksiye çarptı.

AĞAÇ VE EVDE HASAR

Çarpmanın etkisiyle hız kazanan kamyonet, kaldırım kenarındaki çınar ağacını kökünden sökerek devirdi. Daha sonra, kamyonet yol kenarındaki bir evin bahçesine uçarak durabildi. Olayın ardından ihbarda bulunulmasıyla birlikte, sağlık, UMKE, itfaiye ve polis ekipleri olay yerine sevk edildi.

YARALILAR HASTANEYE KALDIRILDI

Kazanın sonucunda yaralanan F.M., M.K., S.Z. ve M.Y., olay yerinde yapılan ilk yardımın ardından, ambulanslarla Şırnak Devlet Hastanesi’ne götürüldü ve tedavi altına alındı. Kazayla ilgili detaylı bir inceleme başlatıldığı bildirildi.