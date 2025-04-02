Freni Boşalan Kamyonet Devrildi: 1 Yaralı

FRENSİ BOŞALAN KAMYONET DEVRİLDİ

Kocaeli’nin Körfez ilçesinde, büyük araç trafiğine kapalı olan bir yolda freni boşalan bir kamyonetin devrilmesi sonucu sürücü yaralandı. Kaza, Hacıosman Mahallesi İlimtepe yolunda gerçekleşti.

KAZANIN DETAYLARI

Elde edilen bilgilere göre, büyük araç trafiğe kapalı olan yolda İlimtepe rampasından inen Alperen G. yönetimindeki 07 NTL 19 plakalı kamyonetin frenleri bir anda boşaldı. Hızla aşağı inen kamyonet, sürücünün gerçekleştirdiği manevra ile yan yatarak devrildi. Kazada sürücü yaralandı. Olayın hemen ardından bölgeye sağlık ve polis ekipleri yönlendirildi. Kamyonun devrilmesi nedeniyle kapanan yol, polis ekipleri tarafından kontrollü şekilde trafiğe açıldı. Yaralanan sürücü, sağlık ekiplerinin yaptığı ilk müdahalenin ardından kontrol amaçlı hastaneye götürüldü. Ayrıca, bu yolda sıkça yaşanan kazalar, bölge halkının tepkisini çekiyor.