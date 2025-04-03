Freni Boşalan Tır Parka Daldı

FRENİ BOŞALAN TIR PARKA GİRDİ

Ankara’nın Altındağ ilçesinde freni boşalan bir tır, yayalara çarpmamak amacıyla manevra yaparken parka daldı. Kazada tırın sürücüsü hayatını kaybetti. Olay, Altındağ’da T.B. yönetimindeki 06 BCJ 956 plakalı tırın freni boşalmasıyla başladı. Tır önce bir direğe çarptı, ardından otobüs durağında bulunan yayaları korumak için direksiyonu sağa kırdı ve Türk Dünyası Vezir Tonyukuk Parkı’ndaki sütunlara çarptı.

OLAY YERİNE ACİL EKİPLER SEVK EDİLDİ

Kazayı gören çevredeki vatandaşlar hemen durumu yetkililere bildirdi. İhbar üzerine olay yerine polis, sağlık ve itfaiye ekipleri hızlıca sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin yoğun çabaları sonrasında tırın içinde sıkışan sürücünün hayatını kaybettiği belirlendi. T.B.’nin cenazesi hastane morguna kaldırıldı. Olayla ilgili olarak detaylı bir soruşturma başlatıldı.