Freni Çekilmeyen Tır, İki Araca Çarptı

FRANIN ÇEKİLMEMESİ FELAKETE NEDEN OLDU

Nevşehir’de, freni çekilmeyen bir tır geri geri giderek iki araca çarptı ve sonrasında makas yaparak durabildi. Kaza anı, çevredeki bir iş yerinin güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı. Olay, Cevher Dudayev Mahallesi’ndeki Ertuğrul Gazi Caddesi’nde gerçekleşti.

ŞOFÖR MARKETTEYKEN TIR HAREKETE GEÇTİ

Plakası ve sürücüsü henüz belirlenemeyen tır, markete girmek için şoför tarafından araçtan ayrıldı. Park halinde ve çalışır durumda bırakılan tır, bir müddet sonra kontrolden çıkarak geri doğru hareket etmeye başladı. Kontrol edilemeyen tır, yol kenarında park edilmiş iki araca çarparak ilerleyip cadde ortasında makaslayarak durdu. Olayın ardından polis ekipleri kaza yerine yönlendirildi ve kaza güvenlik kameralarına yansıdı.