Freni Patlayan İş Makinesi Uçuruma Yuvarlandı

FRİNLERİN PATLAMASI SONUCUNDA GÜVENLİK İHLALİ

Ordu’nun Ünye ilçesinde, freni tutmayan bir iş makinesi bir otomobile çarparak uçuruma yuvarlandı. Kaza, Çatalpınar Mahallesi’nde, Akkuş-Niksar karayolu üzerinde gerçekleşti. Edinilen bilgilere göre, seyir halindeyken birden durarak kontrolünü kaybeden iş makinesi, karayolunda ilerleyen otomobille çarpıştı ve ardından uçuruma düştü.

HIZLI MÜDAHALE VE YARALILARIN DURUMU

Olayı gören çevredeki vatandaşlar, 112 Acil Çağrı Merkezine haber verdi. Kısa sürede olay yerine sağlık, jandarma ve itfaiye ekipleri gönderildi. Kazada hafif yaralanan iş makinesi operatörüyle otomobilin sürücüsü, sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından Ünye Devlet Hastanesine nakledildi. Yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi. Kaza ile ilgili olarak inceleme başlatıldı.