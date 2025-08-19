Haberler

Freni Patlayan Kamyon 10 Araca Çarptı

KAZA ANINI ANLATAN BİLGİLER

Nevşehir’in Göreme beldesinde meydana gelen kazada, freni patlayan bir kamyon park halindeki 10 araca çarparak su kanalına devrildi. Kaza, saat 17.30 sıralarında Göreme Beldesi’nde bulunan Bilal Eroğlu Caddesi üzerinde gerçekleşti. Can Hosrik yönetimindeki 06 CYJ 721 plakalı kamyon seyir halindeyken frenini kaybetti. Sürücü, kamyonu durdurmayı başaramadı ve bu durum, aracın park halindeki araçlara çarpmasına ve sonrasında su kanalına devrilmesine neden oldu.

ACİL YARDIM EKİPLERİ HAREKETE GEÇTİ

Olayın ardından çevredeki vatandaşlar durumu yetkililere bildirdi. Kaza yerine sağlık, jandarma, AFAD ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Kamyonda sıkışan sürücü Can Hosrik, itfaiye ve AFAD ekipleri tarafından kurtarıldı. Kazada yaralanan diğer iki kişi de, ilk müdahalelerin ardından Nevşehir Devlet Hastanesi’ne götürüldü. Ayrıca, kaza ile ilgili bir soruşturma başlatıldı.

