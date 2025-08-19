Freni Patlayan Kamyon Kanalına Düştü

KAZANIN GERÇEKLEŞTİĞİ AN

Nevşehir’de freni patlayan bir kamyon, park halindeki 10 araca çarptıktan sonra sulama kanalına düştü. Kazada 6 kişi yaralandı ve olay güvenlik kameraları tarafından kaydedildi. Kaza, saat 17.30 sıralarında merkez Göreme beldesi Bilal Eroğlu Caddesi’nde meydana geldi. Sürücüsü henüz belirlenemeyen 06 CVJ 721 plakalı kamyon, Göreme’ye gelirken birden freni patladı.

KAMYONUN PARK HALİNDEKİ ARAÇLARA ÇARPISI

Rampa aşağı inen kamyon, cadde üzerinde bulunan park halindeki 10 araca çarparak sulama kanalına düştü. Kaza anını gören vatandaşların ihbarı üzerine hızlı bir şekilde çok sayıda sağlık, itfaiye, jandarma ve AFAD ekipleri olay yerine yönlendirildi. Sulama kanalına düşen kamyonun şoförü araç içinde sıkıştı. AFAD ve itfaiye ekiplerinin yaklaşık yarım saatlik uğraşı sonrasında sürücü kurtarıldı.

YARALILAR VE SORUŞTURMA

Güvenlik kameralarında saniye saniye kaydedilen kazada yaralanan 6 kişi, kentteki çeşitli hastanelerde tedavi altına alındı. Olayla ilgili olarak bir soruşturma başlatıldığı bildirildi.