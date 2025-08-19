Gündem

Freni Patlayan Kamyon Sulama Kanalına Düştü!

freni-patlayan-kamyon-sulama-kanalina-dustu

KAMYON FRENİ PATTIKTAN SONRA KAZA YAPTI

Sürücüsü henüz tespit edilemeyen 06 CVJ 721 plakalı kamyon, Göreme beldesine yaklaşırken ani bir freni patlama olayına maruz kaldı. Rampa aşağı inen kamyon, caddenin üzerinde park halinde bulunan 10 araca çarparak sulama kanalına düştü.

Kaza anında durumu fark eden vatandaşlar, ilgili yetkililere ihbarda bulundu. Bu ihbar üzerine olay yerine çok sayıda sağlık, itfaiye, jandarma ve AFAD ekipleri yönlendirildi. Sulama kanalına düşen kamyonun sürücüsü araç içinde sıkıştı. AFAD ve itfaiye ekipleri, sürücüyü kurtarmak amacıyla yaklaşık yarım saat boyunca yoğun bir çaba gösterdi.

YARALILAR HASTANEDE TEDAVİ ALTINA ALINDI

Güvenlik kameraları tarafından kaydedilen kazada yaralanan 6 kişi, kentin değişik hastanelerinde tedavi edilmeye alındı. Olayla ilgili detaylı bir soruşturma başlatıldığı belirtiliyor.

ÖNEMLİ

Flaş

Cevdet Yılmaz: İşsizlik OVP’den Daha İyi

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, işsizlik oranının son on çeyrektir tek haneli seviyede kaldığını ve öngörülerden daha iyi bir sonuç gösterdiğini belirtti.
Flaş

Çelik Ve Alüminyum Ürünlere Gümrük Vergisi!

ABD Ticaret Bakanlığı, çelik ve alüminyum ithalatındaki yüzde 50 gümrük tarifelerini 407 ürün kategorisiyle genişletti. Bu karar, ticaret politikalarındaki değişimi yansıtıyor.

Daha Fazlası!

Künye

Bize Ulaşın

Haberaktuel.com‘daki harici bağlantılar ve haberler ayrı bir sayfada açılır. Haber, yazı ve yorumlar yazarlarını bağlar.