Freni Patlayan Kamyon Sulama Kanalına Düştü!

KAMYON FRENİ PATTIKTAN SONRA KAZA YAPTI

Sürücüsü henüz tespit edilemeyen 06 CVJ 721 plakalı kamyon, Göreme beldesine yaklaşırken ani bir freni patlama olayına maruz kaldı. Rampa aşağı inen kamyon, caddenin üzerinde park halinde bulunan 10 araca çarparak sulama kanalına düştü.

Kaza anında durumu fark eden vatandaşlar, ilgili yetkililere ihbarda bulundu. Bu ihbar üzerine olay yerine çok sayıda sağlık, itfaiye, jandarma ve AFAD ekipleri yönlendirildi. Sulama kanalına düşen kamyonun sürücüsü araç içinde sıkıştı. AFAD ve itfaiye ekipleri, sürücüyü kurtarmak amacıyla yaklaşık yarım saat boyunca yoğun bir çaba gösterdi.

YARALILAR HASTANEDE TEDAVİ ALTINA ALINDI

Güvenlik kameraları tarafından kaydedilen kazada yaralanan 6 kişi, kentin değişik hastanelerinde tedavi edilmeye alındı. Olayla ilgili detaylı bir soruşturma başlatıldığı belirtiliyor.