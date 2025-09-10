Freni Patlayan Tır, İş Makinasına Çarptı

GAZİANTEP’TE KAZA VE KURTULUŞ

Gaziantep’te meydana gelen bir kazada freni patlayan bir tır, yol çalışması yapan bir iş makinasına çarptı. Bu kaza sonucunda tır tamamen parçalandı ve her iki araçta da yangın çıktı. Sürücüler, son anda araçlarından atlayarak kurtulmayı başardı.

TIRIN YOLCULUĞU VE KAZA ANI

Adana’dan Gaziantep yönüne giden 63 AEH 964 plakalı mısır yüklü tır, freninin patlaması nedeniyle Nurdağı-Kahramanmaraş karayolu üzerindeki otoban köprüsünde asfalt çalışması yapan iş makinasına çarptı. Çarpmanın etkisiyle tır paramparça oldu ve her iki araçta alevler yükselmeye başladı. Şoförler, kaza sırasında son anda araçlardan atlayarak canlarını kurtardı.

YOLDAKİ SIKINTILAR VE SORUŞTURMA

Kaza nedeniyle yolun kapanması sonucu yaklaşık 5 kilometre uzunluğunda bir kuyruk oluştu. Ancak ekiplerin hızlı çalışması sayesinde yol tekrar trafiğe açıldı. Kaza ile ilgili olarak gerekli soruşturma başlatıldı.