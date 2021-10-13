Frey: Fenerbahçe’de bedel ödedim

Fenerbahçe’nin 2018 yılında transfer ettiği ve istediği performansı bir türlü alamadığı Frey, kariyerine dair açıklama yaptı.

Fenerbahçe’nin 2018 yılında transfer ettiği ardından Royal Antwerp’e satılan Michael Frey, golleriyle dikkat çekiyor. İsviçreli golcü Frey, ülkesinin basınına verdiği söyleşide “Fenerbahçe’de geçirdiğim süreç boyunca inanılmaz tecrübe kazandım. Aynı zamanda bedel de ödedim” dedi.

Fenerbahçe’ye transfer olduğu günden bu yana eleştirilen bir isim olan Frey, Belçika’da kendini buldu.

2018 yılında Fenerbahçe’ye transfer olduğunda beklentileri karşılayamayan Frey, Nürnberg ve Waasland-Beveren’e kiralanmıştı.

Bu sezon ise Temmuz ayında Belçika Ligi’nin dikkat çeken takımlarından Royal Antwerp’e bonservisiyle gönderilen Frey, sezona çok iyi başladı. Ligde 10 maça çıkan ve 12 gol atan İsviçreli golcü, kariyerinin en çok gol attığı sezonlarından birisini yaşıyor.

Belçika’ya transfer olduğundan bu yana ilk kez konuşan Michael Frey, Fenerbahçe günlerini anlattı. İşte Michael Frey’in açıklamaları:

“Maçlarımı analiz ediyorum. Üst düzey forvetleri takip ediyorum ve her zaman kendimi geliştirmeye çalışıyorum. Ben futbolla yaşayan birisiyim

Milli takımda olmayı tabii ki isterim. Ancak şu an seçilmediğim için Murat Yakın ve ekibine herhangi bir kırılganlığım yok. Şu anda heyecanı televizyondan yaşıyorum.

Fenerbahçe’de geçirdiğim süreç boyunca inanılmaz tecrübe kazandım. Aynı zamanda bedel de ödedim. Şu sıralar Royal Antwerp’te olmaktan memnunum.”