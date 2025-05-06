Friedrich Merz, Almanya Başbakanı Seçildi

ALMANYA’DA YENİ BAŞBAKAN SEÇİMİ

Almanya’da Hristiyan Demokrat Birlik (CDU) Partisinin Genel Başkanı Friedrich Merz, Federal Meclis’te yapılan ikinci tur oylamada başbakan olarak seçildi. Federal Meclis Başkanı Julia Klöckner tarafından yönetilen genel kurulda gerçekleştirilen gizli oylamada Merz, 618 milletvekilinden 325’inin oyunu aldı. Oylamada 289 milletvekili “hayır” oyu kullanırken, 1 milletvekili çekimser kaldı ve 3 oy geçersiz sayıldı. Böylece Merz, İkinci Dünya Savaşı sonrası dönemde Almanya’nın 10. Başbakanı oldu.

İLK TURDA YETERSİZ OY

Friedrich Merz, ilk tur oylamada 310 milletvekilinin desteğini almıştı; ancak başbakan seçilmesi için gereken 316 oya ulaşamadı. Oylamayı tribünden izleyenler arasında Merz’in eşi Charlotte Merz ve kızları Constanze ile Carola yer aldı. Eski Başbakan Angela Merkel, ilk turda tribündeyken ikinci tura katılmadı. Oylama sonuçları açıklandıktan sonra Merz, Cumhurbaşkanlığı Sarayı olan Bellevue Sarayı’na gitti.

ATAMA BELGESİNİ ALDI

Orada düzenlenen törende Almanya Cumhurbaşkanı Frank-Walter Steinmeier, Merz’e “başbakanlığa atama” belgesini sundu. Steinmeier, Merz’i tebrik ederek başarı diledi. Törenden sonra Merz, yeniden Federal Meclis’e giderek yemin edecek. Daha sonra kabinenin yeni üyeleriyle Bellevue Sarayı’na geçerek burada bakanlar atama belgelerini alacak. Yeni bakanlar, mecliste yemin ettikten sonra resmen göreve başlayacak.

KOALİSYON PROTOKOLÜ ANLAŞMASI

Hristiyan Birlik partileri (CDU/CSU) ve Sosyal Demokrat Parti (SPD), 23 Şubat’ta gerçekleşen erken genel seçimden 45 gün sonra 9 Nisan’da hükümet kurmak üzere koalisyon protokolü üzerinde anlaştı. CDU, CSU ve SPD, koalisyon protokolüne onay verdikten sonra protokol, ilgili partilerin liderleri tarafından imzalandı. 23 Şubat seçimleri sonrası mecliste CDU/CSU ve SPD’nin toplam 328 sandalyesi bulunuyor.