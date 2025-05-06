Friedrich Merz Başbakan Oldu Almanya’da

ALMANYA’DA YENİ BAŞBAKAN SEÇİMİ

Almanya’da Hristiyan Demokrat Parti Genel Başkanı Friedrich Merz, parlamentoda gerçekleştirilen ikinci tur oylamada başbakanlığı kazandı. İlk turda yeterli oyu elde edemeyen Merz, ikinci oylamada başarılı olarak başbakanlık görevine getirildi. Bu gelişme, ülkenin siyasi ortamında önemli bir değişiklik anlamına geliyor.

PARLAMENTO OYLAMALARI VE SONUÇLARI

Parlamentoda yapılan oylamalarda, Friedrich Merz’in elde ettiği oylara dikkat çekiliyor. İlk turda başarısız olan Merz, ikinci turda gereken desteği bulmayı başardı ve böylece Almanya’nın yeni başbakanı oldu. Bu durum, Hristiyan Demokrat Parti’nin geleceği açısından büyük önem taşıyor.