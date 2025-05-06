Friedrich Merz Başbakan Oldu. Türkiye ile İlişkileri Önemli Buluyor

ALMANYA’DA YENİ BİR TARİH YAZILDI

Almanya’da Hristiyan Demokrat Parti Genel Başkanı Friedrich Merz, parlamentoda gerçekleştirilen ikinci tur oylamada başbakan olarak seçildi. İlk turda seçilemeyen Merz, bu başarıyla birlikte Almanya’nın siyasi tarihinde bir ilke imza atmış oldu.

FRİEDRICH MERZ’İN KİŞİSEL HAYATI VE SİYASİ KARİYERİ

Friedrich Merz, 11 Kasım 1955 tarihinde Almanya’nın Kuzey Ren-Vestfalya eyaletindeki Brilon kentinde dünyaya geldi. Eğitimini hukuk alanında tamamlayan Merz, Bonn ve Marburg Üniversitesi’nde öğrenim gördü. Genç yaşlardan itibaren siyasette aktif rol alarak 1972 yılında Hristiyan Demokrat Birlik Partisi’ne katıldı. Siyasi kariyerine Avrupa Parlamentosu’nda başlayan Merz, 1989–1994 yılları arasında bu mecliste milletvekilliği yaptı. 1994 senesinde Alman Federal Meclisi’ne adım atan Merz, 2000–2002 yılları arasında CDU/CSU Meclis Grup Başkanlığı görevini üstlendi ve bu dönemde parti içinde önemli bir liderlik sergiledi. Ancak Angela Merkel’in yükselmesiyle parti içerisindeki etkisi azaldı ve siyaseti 2009 yılında bıraktı. 2009-2018 döneminde iş dünyasında aktif kalan Merz, özellikle yatırım yönetimi alanında BlackRock Almanya’da üst düzey görevler üstlendi. 2018 sonrası yeniden siyasete dönerek CDU genel başkanlığına aday oldu fakat bu seçimi kazanamadı. Nihayetinde 2022 yılında yapılan kongrede CDU Genel Başkanı olarak seçildi ve ardından Şubat 2025’te yapılacak genel seçimler sonrası Almanya’nın yeni şansölyesi oldu.

TÜRKİYE’YE YAKLAŞIMI VE STRATEJİK GÖRÜŞLERİ

Friedrich Merz’in Türkiye konusundaki yaklaşımı dikkat çekiyor. Türkiye’ye karşı stratejik bir tutum sergileyen Merz, Avrupa Birliği üyeliğine mesafeli bir duruş benimsiyor. AB değerleri ile Türkiye’nin uyumsuz olduğunu dile getiren Merz, stratejik ilişkilerin sürdürülmesi gerektiğini savunuyor. Türkiye’nin coğrafi konumuna önem veren Merz, Almanya ve Avrupa’nın Türkiye ile daha derin bir işbirliği içerisinde olması gerektiğini belirtiyor. Bu bağlamda, “Türkiye şimdi tüm Orta Doğu bölgesinde daha da büyük bir rol oynayacak. Bu yüzden bize, sadece biz Almanlara değil, Avrupalılara da iyi bir tavsiye şu olabilir: Bu bölgede siyasi olarak da barışı tesis etmek için şimdi Türkiye ile çok daha güçlü şekilde birlikte çalışmalıyız.” ifadelerini kullanmıştı.

Ekonomik işbirliğini artırma taraftarı olan Merz, Almanya’da yaşayan Türklerin ülke için vazgeçilmez olduğuna inanıyor. Türklerin Almanya’nın ekonomisine olan katkılarını takdir eden Merz, “Almanya, Türk kökenli vatandaşların da evidir ve onların iş hayatına eşit şekilde katılmalarını sağlamak için gereken düzenlemeleri yapacağız.” şeklinde açıklamalarda bulunmuştu.