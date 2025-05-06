Friedrich Merz, Çoğunluğu Sağlayamadı

SEÇİM SONUÇLARI VE MERZ’İN DURUMU

Almanya’daki genel seçimleri önde tamamlayan Muhafazakâr lider Friedrich Merz, parlamentoda ülkenin yeni başbakanı olabilmek için gereken çoğunluğu sağlayamıyor. 630 sandalyeli mecliste, Merz’in hükümeti kurabilmesi için 316 oya ihtiyaç vardı; ancak oylama sonucunda sadece 310 oy alabiliyor. Genel seçimler sonrasında iki buçuk ay içinde gerçekleşen bu oylama, Hristiyan Demokrat lider için önemli bir darbe anlamına geliyor.

Merz’in merkez solla kurduğu koalisyon, parlamentoda yeterli çoğunluğa sahip olmasına rağmen destek vermesi beklenen 18 milletvekilinin bunu yapmadığı görülüyor. Merz’in ilk oylamada aldığı bu darbe, modern Almanya tarihinde bir ilk olarak kaydediliyor. Şimdi Parlamento, Merz’in yeniden oylanması ya da başka bir adayın belirlenmesi için iki haftalık bir sürece sahip. Alman anayasası gereğince oylama sınırı bulunmuyor, fakat mutlak çoğunluk sağlanamazsa, bu çoğunluğa sahip olamayan bir aday da başbakan olabiliyor.

POLİTİK YORUMLAR VE SONUÇLAR

Merz’in yaşadığı bu yenilgi, siyasi yorumcular tarafından “aşağılanma” olarak tanımlanıyor ve Sosyal Demokrat SPD milletvekillerinin koalisyon anlaşması üzerindeki memnuniyetsizliğinin sorumluluğuna inanılyor. SPD’nin tüm kesimleri bu anlaşmadan tatmin olmadıklarını belirtiyor. Merz’in tarihi yenilgisi, Almanya’da siyasi istikrarı sağlamada zorluklar yaratabileceği düşünülüyor. 1949’dan bu yana hiçbir başbakan adayı, böyle bir fiyaskoyla karşılaşmamıştı. Oylamadaki bu sonuç, Merz’in geçen yıl çöken hükümetin zayıflıklarına ve iç bölünmelere karşı sahip olduğu panzehir olma umutlarını da sarsıyor. Eğer 69 yaşındaki Merz, oylamayı kazanmış olsaydı, Cumhurbaşkanı Frank-Walter Steinmeier’i ziyaret ederek görevi devralması bekleniyordu.