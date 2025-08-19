Friedrich Merz, Zirve Duyurusu Yaptı

ALMANYA BAŞBAKANI MERZ’DEN ZİRVESİ AÇIKLAMASI

Almanya Başbakanı Friedrich Merz, Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy ile Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’in bir araya geleceği zirvenin önümüzdeki 2 hafta içinde gerçekleştirileceğini açıkladı. Merz, ABD Başkanı Donald Trump, NATO Genel Sekreteri Mark Rutte ve diğer Avrupalı liderlerle Beyaz Saray’da yaptıkları görüşmelerin ardından düzenlenen basın toplantısında konuştu. Zirvenin gerçekleşebilmesi için öncelikle bir ateşkes sağlanması gerektiğini belirten Merz, olası müzakerelere Ukrayna’nın da katılması gerektiğini ifade etti.

ZELENSKIY’İ DESTEKLEME AMAÇLI GÖRÜŞME

Basın toplantısında, “Bir ara verildi ve bu sırada ABD Başkanı, Rus Devlet Başkanı ile telefonda görüştü ve Rusya Devlet Başkanı ile Ukrayna Devlet Başkanı arasında önümüzdeki 2 hafta içinde bir görüşme yapılacağına karar verildi” dedi. Merz, Ukrayna’ya toprakları terk etmesi yönünde bir dayatmanın yapılmaması gerektiği konusunu vurguladı. “Rusya’nın, Ukrayna’dan Donbas bölgesini terk etmesini talep etmesi, açıkça belirtmek gerekirse ABD’nin Florida’yı bırakması gibi bir şeydir. Egemen bir devlet böyle bir kararı kolayca alamaz. Bu, Ukrayna’nın müzakereler sırasında kendisi vermesi gereken bir karardır” şeklinde ifadeler kullandı.

ABD’NİN GÜVENLİK GARANTİLERİ

Merz, Trump’ın Ukrayna’ya güvenlik garantileri verileceğini duyurmasını olumlu bir gelişme olarak nitelendirdi. ABD’nin güvenlik garantileri vermeye hazır olduğunu ve bu süreci Avrupalılarla koordine edeceğini de sözlerine ekledi.