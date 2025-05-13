FSM Köprüsü, Engelliler Haftası İçin Mavi

ENGELLİLER HAFTASI KAPSAMINDA Aydınlatıldı

Fatih Sultan Mehmet (FSM) Köprüsü, Engelliler Haftası nedeniyle mavi renkle aydınlatıldı. Her yıl 10-16 Mayıs tarihleri arasında engelli bireylere dikkat çekmek amacıyla gerçekleştirilen Engelliler Haftası etkinlikleri kapsamında birçok farkındalık çalışması yapılıyor.

İSTANBUL’UN SIMGE NOKTALARINDAN BİRİ

Bu bağlamda, önemli günlerde renk ve ışık gösterileriyle aydınlatılan İstanbul’un simgelerinden biri olan Fatih Sultan Mehmet Köprüsü, engelli bireylerle ilgili farkındalık oluşturmak için bu yıl mavi renge bürünüyor.