FTC’nin Microsoft Bulut Uygulamalarını İncelemesi

FTC’NİN YENİ SORUŞTURMASI

ABD Federal Ticaret Komisyonu (FTC), Microsoft’un bulut iş uygulamalarına yönelik rekabete aykırı hareket iddialarıyla ilgili bir soruşturma başlatmayı planlıyor. Financial Times’ın aktardığına göre, Microsoft’un, müşterilerin verilerini kendi platformlarından taşımasını zorlaştırdığı, cezai lisans anlaşmaları uyguladığı ve ayrılmak isteyen müşterilerden yüksek çıkış ücretleri talep ettiği öne sürülüyor. Ayrıca, abonelik ücretlerinde de artış yaptığı iddiaları üzerinde duruluyor.

SORUŞTURMA KAPSAMINDA NELER YER ALIYOR?

FTC, Microsoft’un ürünlerini rakip platformlarla uyumsuz hale getirip getirmediğini de inceleyecek. Geçtiğimiz yıl FTC, büyük bulut sağlayıcılarının uygulamaları hakkında kamuoyu görüşü toplamış ve kullanıcılar, yüksek veri aktarım ücretleri ile kısıtlayıcı lisans anlaşmalarının rekabeti olumsuz etkilediğini ifade etmişti.

SORUŞTURMANIN SEYRİ

FTC’nin yürütmekte olduğu soruşturmanın kapsamı ve sürecinin nasıl gelişeceği konusunda henüz net bir bilgi yok. Ayrıca, FTC Başkanı Lina Khan’ın görev süresindeki belirsizliklerin de soruşturmanın gidişatını etkileme ihtimali bulunuyor.